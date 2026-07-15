Arrivano le tartarughe Caretta Caretta Il volontario | Aiutateci per questi meravigliosi animali
La scorsa settimana, lungo il litorale pesarese, sono state trovate tracce di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta. Un volontario ha chiesto aiuto per assistere questi animali. Le attività di monitoraggio mattutino delle spiagge sono state avviate per individuare eventuali nidi e proteggere le tartarughe. Le operazioni continuano quotidianamente lungo tutta la costa.
Pesaro, 15 luglio 2026 - La scorsa settimana ha avuto inizio, lungo tutto il litorale pesarese, l'attività di monitoraggio mattutino delle spiagge alla ricerca di tracce di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta. Risalgono in spiaggia per deporre le uova. L'operazione è promossa da Fondazione Cetacea e portata avanti dai suoi volontari che alle prime ore del giorno scendono in spiaggia con l'obiettivo di intercettare eventuali esemplari risaliti per deporre le uova o di identificare le tracce lasciate da questi animali che, sempre più di frequente, scelgono le coste del medio-alto Adriatico come luogo di nidificazione. Andrea: “Serve la massima attenzione da parte di tutti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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