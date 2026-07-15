Arrivano le tartarughe Caretta Caretta Il volontario | Aiutateci per questi meravigliosi animali

Notizia in breve

La scorsa settimana, lungo il litorale pesarese, sono state trovate tracce di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta. Un volontario ha chiesto aiuto per assistere questi animali. Le attività di monitoraggio mattutino delle spiagge sono state avviate per individuare eventuali nidi e proteggere le tartarughe. Le operazioni continuano quotidianamente lungo tutta la costa.