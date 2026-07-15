Arriva la prima sconfitta sulla riforma elettorale di Giorgia Meloni
Il governo italiano ha subito la sua prima sconfitta sulla riforma elettorale, nonostante giorni di negoziati tra la maggioranza e le critiche delle opposizioni. La riforma, promossa dalla premier, era in fase avanzata a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche. La decisione è stata presa dopo una lunga discussione, che non ha evitato il risultato negativo per il progetto di legge.
Giorni di negoziati nella maggioranza, e di polemiche da parte delle opposizioni, non hanno evitato al governo italiano una prima sconfitta sulla riforma elettorale, portata avanti dalla premier Giorgia Meloni a poco meno di un anno dalle elezioni politiche. Per un voto, alla Camera, non passa l’emendamento sulle preferenze su cui Giorgia Meloni ha “messo la faccia” arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Finisce così una giornata che ha registrato un pienone visto raramente in Aula, coi ministri-deputati corsi al proprio scranno dopo il Cdm per partecipare a una votazione che è finita, come nel centrodestra sembrava non si aspettassero più, con il ko sulle preferenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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