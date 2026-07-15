arriva la prima sconfitta sulla riforma elettorale di giorgia meloni

Notizia in breve

Il governo italiano ha subito la sua prima sconfitta sulla riforma elettorale, nonostante giorni di negoziati tra la maggioranza e le critiche delle opposizioni. La riforma, promossa dalla premier, era in fase avanzata a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche. La decisione è stata presa dopo una lunga discussione, che non ha evitato il risultato negativo per il progetto di legge.