Antonella Fiordelisi arriverà a Ravenna | madrina e presentatrice di un evento speciale

Il 22 agosto, Antonella Fiordelisi sarà presente a Ravenna come madrina e presentatrice di un evento speciale. La sua partecipazione arricchirà un appuntamento estivo che si distingue tra quelli più attesi della stagione. La presenza della influencer è annunciata per questa data, confermando il suo ruolo di protagonista in un evento che si svolgerà in città.

Antonella Fiordelisi a Ravenna: il 22 agosto sarà la madrina di un evento speciale. L’estate continua a regalare appuntamenti imperdibili e, tra quelli più attesi, spicca la presenza di Antonella Fiordelisi a Ravenna. L’influencer e personaggio televisivo sarà infatti la madrina dell’evento in programma il prossimo 22 agosto, portando con sé il suo carisma e l’entusiasmo che da anni conquistano il pubblico. La sua partecipazione rappresenta un valore aggiunto per una serata che si preannuncia ricca di emozioni. La Fiordelisi sarà ospite dell’evento “StudioDelta Live on the beach” dove il 22 agosto a Marina di Ravenna a partire dalle ore 20:00 non solo sarà la madrina ma presenterà anche durante il live show che vedrà ospiti come Elettra Lmaborghini, Orietta Berti, Mida, Rosa Chemical, Federica Abbate, Cioffi e tanti altri. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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