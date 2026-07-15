L’attrice è stata fotografata a Ibiza con le sue figlie e un uomo identificato come il ristoratore madrileno Fernando Nicolás. La donna ha dichiarato di vivere il momento senza bisogno di etichettare le relazioni. Andrea Iannone non è più presente nella sua vita.

«M i vivo il bello che c’è. senza sentire il bisogno di dargli un titolo». Così ha detto Rocío Muñoz Morales nell’ ultima intervista rilasciata a F parlando della sua vita sentimentale. Il «bello» in questione era Andrea Iannone. Dopo la fine della relazione con Raoul Bova, l’attrice ha affermato di aver ritrovato il «sole». Ma forse quella con Iannone era davvero solo « una bella amicizia speciale ». Secondo le foto e le indiscrezioni del settimanale Oggi, l’attrice sarebbe ora in vacanza con un nuovo amico. Il suo nome è Fernando Nicolás, uno dei protagonisti della ristorazione madrilena. Rocío Muñoz Morales. guarda le foto Fernando Nicolás è il nuovo amore di Rocío Muñoz Morales?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Andrea Iannone ormai appartiene al passato. L'attrice è stata fotografata da "Oggi" a Ibiza con le sue figlie e un nuovo amico: il ristoratore madrileno Fernando Nicolás

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