Anagrafe Nazionale Studenti esiti finali | scadenza 16 luglio
Domani, 16 luglio, scade il termine per la comunicazione degli esiti finali degli scrutini e degli esami di Stato nell’Anagrafe Nazionale Studenti. Le scuole devono inviare i risultati finali degli studenti, completando così la procedura di aggiornamento dei dati. A partire da quella data, le informazioni saranno disponibili ufficialmente nell’anagrafe. La scadenza riguarda tutte le istituzioni scolastiche coinvolte.
Domani, 16 luglio, scade il termine per la comunicazione degli esiti finali degli scrutini e degli esami di Stato nell’Anagrafe Nazionale Studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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