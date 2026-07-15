Uno studio indica che oggi è possibile prevenire o rallentare l’Alzheimer, riducendo fino alla metà i casi di demenza. Questa scoperta permette di intervenire sulla genesi della patologia e rappresenta una svolta significativa nel campo della prevenzione.

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Una delle scoperte più importanti “è che oggi possiamo prevenire o rallentare l'Alzheimer. Attualmente siamo in grado di prevenire fino a un caso di demenza su 2: una prospettiva straordinaria, perché ci permette di intervenire direttamente sulla genesi della patologia. Sappiamo che correggere i fattori di rischio cardio e cerebrovascolari, come ipertensione, diabete e colesterolo alto, è efficace anche contro l'Alzheimer. A questi si aggiungono nuovi fattori recentemente identificati come cause di demenza, a partire dall'isolamento sociale. Anche la depressione nella persona anziana deve essere intercettata e trattata tempestivamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alzheimer, neurologo Di Lazzaro: "Si può prevenire fino a un caso di demenza su 2"

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