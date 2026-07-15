Un temporale estremo sta colpendo il Nord con venti fino a 130 kmh e grandine record. La perturbazione provoca danni e allaga alcune aree. Nel Centro-Sud, le temperature vicine ai 40 gradi continuano a salire, con ondate di calore in aumento. La mappa del maltempo mostra condizioni molto critiche in diverse zone, mentre le autorità avvertono di possibili ulteriori fenomeni violenti nelle prossime ore.

L'Italia si prepara a vivere una delle giornate meteorologicamente più delicate dell'estate. Mentre il Centro-Sud continua a fare i conti con temperature vicine ai 40 gradi e un'ondata di calore destinata a raggiungere il picco nelle prossime ore, al Nord cresce l'allerta temporale violento. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali parlano infatti di condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni estremi, tanto che lo European Storm Forecast Experiment (Estofex) ha emesso, per la prima volta quest'anno, il livello 3, il più alto della propria scala di rischio. Non significa che gli eventi previsti si verificheranno con certezza in ogni area interessata, ma indica che esistono condizioni atmosferiche compatibili con fenomeni particolarmente intensi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Allerta temporale estremo, rischio fenomeni violenti: grandine record e venti fino a 130 km/h. La mappa del maltempo

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Veneto: nubifragi e grandine fino a sabato

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