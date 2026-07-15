Addio Grave lutto per la tv italiana | ha fatto la storia

La giornalista Neliana Tersigni, nota per il suo lavoro come inviata della Rai, è morta a Roma nella serata del 13 luglio. Aveva 81 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal fratello, che ha riferito l’accaduto all’agenzia di stampa. Tersigni è considerata una figura storica della televisione italiana.

È morta a Roma, nella serata del 13 luglio, la giornalista Neliana Tersigni, storica inviata della Rai. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa, secondo quanto riferito dall’Ansa, è stata comunicata dal fratello Carlo. Con oltre quarant’anni di attività tra carta stampata, televisione e corrispondenze dall’estero, Neliana Tersigni ha seguito alcuni dei più delicati scenari internazionali, dal Medio Oriente alla Russia, fino all’Africa settentrionale. Il suo percorso professionale è stato legato soprattutto al lavoro sul campo e al racconto delle guerre e delle crisi geopolitiche. Lutto in Rai: morta la giornalista Neliana Tersigni. Neliana Tersigni era nata nel 1945 e si era laureata in letteratura russa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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