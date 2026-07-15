ACF Arezzo rinnovo del contratto per Simona Davico fino al 30 giugno 2027

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ACF Arezzo ha rinnovato il contratto di Simona Davico fino al 30 giugno 2027. La difensore, nata nel 2006, si è unita alla squadra durante la scorsa sessione di mercato estiva. Nella prima stagione con il club, ha disputato 13 partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 15 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica il rinnovo del contratto di Simona Davico fino al 30 giugno 2027. Arrivata in amaranto nel corso della sessione estiva di mercato della passata stagione, il difensore classe 2006 ha collezionato 13 presenze nella sua prima annata con la maglia dell’ACF Arezzo. Il suo esordio ufficiale è arrivato in occasione della gara del Primo Turno di Coppa Italia contro il Lumezzane, dando così inizio al proprio percorso con il Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

acf arezzo rinnovo del contratto per simona davico fino al 30 giugno 2027
© Lanazione.it - ACF Arezzo, rinnovo del contratto per Simona Davico fino al 30 giugno 2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Acf Arezzo, rinnovo del contratto per il Capitano Costanza Razzolini fino al 30 giugno 2027

Acf Arezzo annuncia il rinnovo del contratto di Mariagiulia Tuteri fino al 30 giugno 2027L'Acf Arezzo ha confermato il rinnovo del contratto di Mariagiulia Tuteri, che resterà con la squadra fino al 30 giugno 2027.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web