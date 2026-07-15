ACF Arezzo rinnovo del contratto per Simona Davico fino al 30 giugno 2027
L’ACF Arezzo ha rinnovato il contratto di Simona Davico fino al 30 giugno 2027. La difensore, nata nel 2006, si è unita alla squadra durante la scorsa sessione di mercato estiva. Nella prima stagione con il club, ha disputato 13 partite.
Arezzo, 15 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica il rinnovo del contratto di Simona Davico fino al 30 giugno 2027. Arrivata in amaranto nel corso della sessione estiva di mercato della passata stagione, il difensore classe 2006 ha collezionato 13 presenze nella sua prima annata con la maglia dell’ACF Arezzo. Il suo esordio ufficiale è arrivato in occasione della gara del Primo Turno di Coppa Italia contro il Lumezzane, dando così inizio al proprio percorso con il Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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