Una ragazza di 18 anni è stata coinvolta in dirette streaming a sfondo sessuale su piattaforme social, dove gli utenti pagano tra i 50 e gli 80 euro per assistere a video in cui si mostra in modo esplicito. Secondo quanto riferito, è stata costretta a prostituirsi e a consumare droghe, e le vengono fatte fare video pornografici contro la sua volontà. La ragazza ha raccontato di essere stata obbligata a partecipare a queste attività sotto minaccia.

Da poco 18enne è diventata, suo malgrado, protagonista di video live porno su piattaforme social. Dirette accessibili agli utenti, che dietro un pagamento che va dai 50 agli 80 euro, guardano quella ragazza compiere gesti e movenze sessualmente espliciti mentre viene ripresa da qualcuno che le dà indicazioni. La 18enne sarebbe entrata nel giro dei filmati hot grazie a una giovane donna, ma quanto ricostruito dalla Procura di Cuneo restituisce un quadro ben diverso e più drammatico: la giovane vittima Cuneese sarebbe finita in una rete di prostituzione, dopo essere stata "iniziata" alla cocaina da cui era diventata dipendente. Per la vicenda, quattro uomini, di cui uno di origini albanesi e pregiudicato, sono accusati a vario titolo di induzione alla prostituzione e spaccio di droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A 18 anni costretta a prostituirsi e drogata: "Mi facevano fare video porno per 50 euro"

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GRICIGNANO, arrestato 40enne per sfruttamento della PROSTITUZIONE - | CONTRASTOTV canale 268

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