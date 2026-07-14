Zero Assoluto Gragnaniello e Tommaso Primo | tris in Irpinia

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella località di San Mango sul Calore si svolge la Festa dei Fichi, un evento dedicato alla valorizzazione del fico, prodotto simbolo del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali. L’appuntamento si ripete ogni anno e attira numerosi visitatori. La manifestazione include spettacoli e degustazioni di prodotti tipici, con un focus particolare sulla promozione del fico come elemento centrale della cultura gastronomica della zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti l Comune di San Mango sul Calore rinnova l’attesissimo appuntamento con la Festa dei Fichi, la manifestazione interamente dedicata alla valorizzazione del fico, prodotto tipico e simbolo del territorio e delle migliori eccellenze enogastronomiche locali. L’evento si terrà venerdì 17 e sabato 18 luglio nella suggestiva cornice di Piazza del Santuario, offrendo a cittadini e visitatori un weekend speciale all’insegna della tradizione, della cultura agroalimentare e del divertimento. La manifestazione prenderà il via entrambe le sere a partire dalle ore 19:30 con l’apertura degli stand enogastronomici. Sarà... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Si parla di: Festa dei Fichi a San Mango sul Calore; Festa dei Fichi a San Mango sul Calore • dal 17 al 18 luglio 2026.

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