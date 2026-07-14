Martedì pomeriggio nel caldo torrido di Dallas Lamine Yamal scendendo in campo in Francia-Spagna scalzerà Kylian Mbappé dal podio dei giocatori più giovani a disputare una semifinale di Coppa del Mondo. Vediamo se riuscirà a fare lo stesso per la terza posizione tra i finalisti. Al primo posto, inarrivabile, c’è ovviamente O Rei. Edson Arantes do Nascimento che nel 1958 è andato in Svezia a vincere il primo Mondiale del Brasile quando aveva ancora 17 anni. La semifinale si giocò a Solna il 24 giugno, Brasile 5 Francia 2: reti di Vavá, Didí e tripletta di Pelé. Per la Francia Fontaine, quello dei 13 gol in appena 6 incontri, e Piantoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal sul podio dei più giovani a disputare una semifinale mondiale: davanti a lui Pelé e... un azzurro

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