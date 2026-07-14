Yamal sul podio dei più giovani a disputare una semifinale mondiale | davanti a lui Pelé e un azzurro
Martedì pomeriggio a Dallas, Lamine Yamal diventerà il più giovane a partecipare a una semifinale mondiale, superando Kylian Mbappé. Sul campo, Yamal affronterà la Spagna contro la Francia. Pelé rimane tra i più giovani a disputare una semifinale, ma il giocatore azzurro precede il brasiliano. La partita si svolgerà sotto il caldo torrido.
Martedì pomeriggio nel caldo torrido di Dallas Lamine Yamal scendendo in campo in Francia-Spagna scalzerà Kylian Mbappé dal podio dei giocatori più giovani a disputare una semifinale di Coppa del Mondo. Vediamo se riuscirà a fare lo stesso per la terza posizione tra i finalisti. Al primo posto, inarrivabile, c’è ovviamente O Rei. Edson Arantes do Nascimento che nel 1958 è andato in Svezia a vincere il primo Mondiale del Brasile quando aveva ancora 17 anni. La semifinale si giocò a Solna il 24 giugno, Brasile 5 Francia 2: reti di Vavá, Didí e tripletta di Pelé. Per la Francia Fontaine, quello dei 13 gol in appena 6 incontri, e Piantoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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