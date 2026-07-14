Exequiel Zeballos ha comunicato al presidente del Boca Juniors di voler solo trasferirsi al Napoli. L’attaccante argentino ha ribadito questa volontà, senza cambiare posizione. Fabrizio Romano ha confermato la notizia attraverso il suo canale YouTube. Il giocatore ha espresso chiaramente di non voler considerare altre opzioni di club. La sua richiesta di passare agli azzurri rimane ferma, nonostante le trattative in corso tra le parti.

Exequiel Zeballos ha ribadito con fermezza al presidente del Boca Juniors Juan Román Riquelme la sua volontà di trasferirsi al Napoli. L’attaccante argentino non cambia posizione: vuole solo gli azzurri, come rivela Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Zeballos e il Napoli: l’offerta da 10 milioni bloccata dalle cessioni. Il Napoli ha pronto un assalto al Boca Juniors con un’offerta di 10 milioni di dollari più una percentuale sulla rivendita futura. Ma il club partenopeo non ha ancora bussato alla porta dei dirigenti argentini. Il motivo è concreto e urgente: servono vendite. Siamo a metà luglio e la rosa azzurra conta troppi elementi. Prima di chiudere Zeballos, De Laurentiis deve alleggerire l’organico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - “Voglio solo Napoli”, l’obiettivo azzurro si oppone al suo club: messaggio netto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Here we go ALISSON al Napoli! di mercato e sui portieri!

Notizie e thread social correlati

Mertens si espone su De Bruyne: annuncio netto sul suo futuro al NapoliMertens ha raccontato che Kevin De Bruyne lo ha chiamato prima di firmare con il Napoli.

Lukaku fra Napoli e Mondiale: messaggio netto sul futuroRomelu Lukaku ha avuto una stagione difficile con il Napoli, caratterizzata da un grave infortunio e dalla scomparsa del padre.

Temi più discussi: Zeballos dice no ai 20 milioni del Cska Mosca: vuole solo il Napoli; Calciomercato Napoli, Zeballos vuole solo gli azzurri: c’è un patto tra le parti; Napoli, l'appello di De Laurentiis: Fatemi fare lo stadio; Rabiot-mamma Veronique, pranzo di mercato a Boston: il Napoli lo vuole, Cardinale dice no. I dettagli.

MERCATO - Romano: Zeballos vuole solo il Napoli, l'operazione entra nel vivo, ma prima il club deve vendere, le ultime sulla trattativa ift.tt/t8BUfMY x.com

Zeballos: Voglio solo il Napoli. Cosa manca per concludere l'operazioneIl Napoli, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, sta trattando da tempo Exequiel Zeballos, i suoi agenti hanno già un accordo con il club azzurro. Il giocatore argentino sogna d'indossare la maglia ... msn.com

Voglio solo andare a Napoli, Romano svela la volontà di Zeballos ribadita a Riquelme: le novitàNovità sul calciomercato Napoli da Fabrizio Romano. Intervenuto sul suo canale Youtube, l'esperto di mercato internazionale ha dato aggiornamenti sulla trattativa per cui la SSC Napoli sta lavorando i ... msn.com

Suggerimenti per hotel/resort di lusso per il decimo anniversario - in partenza da Napoli reddit