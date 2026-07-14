Vittoria for Women Tour 2026 | il viaggio della prevenzione

Notizia in breve

Il Vittoria for Women Tour 2026 ha raggiunto la quarta edizione. Il progetto itinerante promuove la prevenzione oncologica femminile portandola al di fuori degli ambulatori e integrandola nella vita quotidiana delle donne. L’iniziativa si svolge in diverse località e coinvolge strutture sanitarie e associazioni. Durante il tour vengono organizzate attività di sensibilizzazione e screening dedicati alla prevenzione del tumore al seno e all’utero.