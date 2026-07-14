Vittoria for Women Tour 2026 | il viaggio della prevenzione

Da iodonna.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Vittoria for Women Tour 2026 ha raggiunto la quarta edizione. Il progetto itinerante promuove la prevenzione oncologica femminile portandola al di fuori degli ambulatori e integrandola nella vita quotidiana delle donne. L’iniziativa si svolge in diverse località e coinvolge strutture sanitarie e associazioni. Durante il tour vengono organizzate attività di sensibilizzazione e screening dedicati alla prevenzione del tumore al seno e all’utero.

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P ortare la prevenzione oncologica femminile fuori dagli ambulatori, dentro la vita quotidiana delle donne. È l’obiettivo del Vittoria for Women Tour, il progetto itinerante giunto nel 2026 alla quarta edizione. Il viaggio è partito sabato 27 giugno da Taormina, con il claim “la prevenzione femminile è la nostra meta”. L’iniziativa nasce da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con Federazione Italiana Rugby, LILT Milano e cinque LILT provinciali. La prevenzione in spiaggia. A ogni fermata del Vittoria for Women Tour è presente il VittoriaBus, il centro di informazione e prevenzione allestito come sala medica itinerante. In queste... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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