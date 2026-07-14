Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 14 luglio 2026, si segnala un disservizio sulla via Pontina. La viabilità è rallentata a causa di un incidente che coinvolge più veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale. Il traffico si congestiona in entrambe le direzioni, con code che si estendono per diversi chilometri. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione rimane difficile in quella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla via Pontina per traffico segnaliamo code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense il raccordo e tra Spinaceto e Castel di Decima direzione Latina Proseguendo a causa di un incidente all'altezza di Aprilia segnaliamo lunghe Code in direzione di Latina restiamo sempre sulla via Pontina in direzione di Roma segnaliamo un incidente all'altezza di via Nettunense passiamo raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40.

Concerto #Geolier #StadioOlimpico #Roma #19giugno modifiche alla #viabilità nell'area dello #StadioOlimpico potenziamento linee #bus ? #ForoItalico prolungamento orario #metropolitane A, B, B1, C fino alle ore 01:30 shorturl.at/fYPDF #vi x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

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