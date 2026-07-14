Vi presento Joe Black | tutto quello che c’è da sapere sul film

Vi presento Joe Black: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, domenica 19 luglio, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Vi presento Joe Black, film del 1998 diretto da Martin Brest, remake del film del 1934 La morte in vacanza, già precedentemente riproposto nel 1971 con lo stesso nome dell’originale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. William “Bill” Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che ha tutto dalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto. Quest’ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all’amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Vi presento Joe Black, Rete 4/ Trama e cast del film con Brad Pitt, in onda oggi 19 agosto 2024Lunedì 19 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle 21:30, il film fantastico, drammatico e sentimentale del 1998 dal titolo Vi presento Joe Black. La pellicola è diretta da Martin Brest, ... ilsussidiario.net