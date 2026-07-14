Verissimo domina i social boom Temptation Island | i dati di Giugno 2026
A giugno 2026, Verissimo si conferma il programma più seguito sui social tra quelli italiani, secondo i dati pubblicati. Il talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ha mantenuto alta l’attenzione online grazie a interviste, storie e contenuti video. Nel frattempo, Temptation Island ha registrato un aumento significativo di interesse, risultando tra i programmi più menzionati sui social network.
Verissimo è il grande vincitore della classifica social dei programmi televisivi italiani di giugno 2026. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin conferma la propria forza anche sul web, riuscendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico attraverso interviste, storie e contenuti video. Il dato più interessante riguarda però Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia entra subito tra i protagonisti della graduatoria, nonostante la nuova edizione sia iniziata soltanto il 24 giugno. Un risultato che anticipa quello che potrebbe accadere nelle classifiche relative al mese di luglio, quando verrà presa in considerazione un’attività social molto più ampia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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