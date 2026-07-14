Verissimo domina i social boom Temptation Island | i dati di Giugno 2026

Notizia in breve

A giugno 2026, Verissimo si conferma il programma più seguito sui social tra quelli italiani, secondo i dati pubblicati. Il talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, ha mantenuto alta l’attenzione online grazie a interviste, storie e contenuti video. Nel frattempo, Temptation Island ha registrato un aumento significativo di interesse, risultando tra i programmi più menzionati sui social network.