Vergara rinnovo in arrivo | Como e Atalanta respinte

Antonio Vergara resterà al Napoli, dopo che il club ha respinto le offerte di Como e Atalanta. Il rinnovo di contratto è ormai deciso, e il club azzurro ha confermato di non voler cedere il centrocampista, ritenuto un elemento chiave della rosa. Nessuna trattativa in corso con le squadre interessate, che avevano mostrato interesse per il giocatore. Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione.

Antonio Vergara resterà al Napoli. Il rinnovo è ormai indirizzato e il club azzurro non ha intenzione di aprire alla cessione del centrocampista, considerato uno dei profili più importanti del nuovo ciclo. Nelle ultime settimane il suo nome è finito con forza sul mercato. Como e Atalanta hanno mostrato un interesse concreto, arrivando a mettere sul tavolo una proposta da circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma non sufficiente per cambiare la posizione del Napoli. Secondo Corriere dello Sport, la società ha scelto di andare avanti sulla strada del rinnovo. Vergara viene ritenuto un patrimonio tecnico e strategico, un giocatore da proteggere e valorizzare nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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