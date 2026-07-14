Un giovane di circa 25 anni è stato arrestato a Verbania dopo aver tentato di rapinare tre negozi in due ore nel quartiere Intra. Durante le rapine, ha minacciato i presenti con un coltello. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo gli episodi. La polizia ha recuperato l’arma usata durante le minacce.

Un arresto per tre tentate rapine a Verbania. Un giovane di circa 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello i presenti in alcuni negozi del quartiere Intra. L’uomo era stato denunciato poche ore prima per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a cui era sottoposto. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 17.00 di lunedì 13 luglio 2026. Il protagonista della vicenda è un giovane originario di Verbania, già gravato da diversi precedenti penali, tra cui una tentata rapina aggravata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verbania, tre tentate rapine col coltello in due ore a Intra: arrestato 25enne

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