Vannacci | Il partito? Mi ispiro alla guerriglia

Roberto Vannacci, oggi in Abruzzo come leader di Futuro Nazionale, ha dichiarato di ispirarsi alla tecnica della guerriglia. Lo ha affermato in un’intervista al quotidiano Il Centro. Si tratta della sua prima visita nella regione come rappresentante del partito. Vannacci non ha fornito dettagli su come questa ispirazione si traduca nelle sue azioni politiche. La sua presenza nel territorio è stata annunciata senza ulteriori specifiche.

«Mi ispiro alla tecnica della guerriglia». A parlare, in un’intervista al quotidiano Il Centro, è Roberto Vannacci che oggi sarà per la prima volta in Abruzzo come leader di Futuro Nazionale. «Io do l’indirizzo e le direttive, ma lascio ampio spazio di iniziativa a tutti quelli che lavorano sul terreno. Io facevo il militare. E posso dire che i terroristi lavorano così, hanno una struttura reticolare. Cioè, non c’è mai il capo. È questa l’idea alla quale mi sono ispirato», spiega. Vannacci e il caos. «Ciò comporta molto più caos, molta meno controllabilità, però c’è la possibilità di far emergere chi effettivamente vale. Certo, una strutturazione dovrà esserci, perché anche quella serve. 🔗 Leggi su Open.online

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Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez

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