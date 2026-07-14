Segreteria Nazione USIM * L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) esprime i più profondi sentimenti di ammirazione, gratitudine e riconoscenza nei confronti del proprio iscritto, Secondo Capo Aiutante Salvatore Trimarchi, protagonista di uno straordinario gesto di coraggio e di altissimo valore umano, civile e militare, compiuto nel pomeriggio del 9 luglio scorso nel Comune di Santa Teresa di Riva. Pur trovandosi libero dal servizio, il militare ha dato prova di eccezionale senso del dovere, elevatissimo spirito di servizio e assoluto sprezzo del pericolo, introducendosi senza esitazione all’interno di un edificio devastato da un violento incendio per prestare soccorso alle persone rimaste intrappolate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USIM Marina rende omaggio all’eroico gesto del Secondo Capo Aiutante Salvatore Trimarchi

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