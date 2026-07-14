Usa è scattato il blocco delle navi e di porti iraniani

Il blocco delle navi e dei porti iraniani è entrato in vigore, secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti. Sono coinvolti 20 navi da guerra e centinaia di velivoli militari americani attivi nella regione del Medio Oriente.

Il blocco americano delle navi e dei porti iraniani è scattato. Lo annuncia il Us Central Command, sottolineando che ci sono 20 navi da guerra e centinaia di aerei militari americani che operano in Medio Oriente. «Le forze americane restano vigili, letali e pronte», mette in evidenza il Us Central Command. Intanto, secondo quanto riferisce un funzionario americano all’Associated Press, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran ad un’ora dall’entrata in vigore del blocco dei porti iraniani. Axios, 'Trump ha detto a Netanyahu di ritirarsi da Siria e Libano' Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che Israele deve iniziare a ritirare le proprie forze dalla Siria e dal Libano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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