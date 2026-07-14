Uomini e Donne storico ex corteggiatore chiede alla compagna di sposarlo | la reazione

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha chiesto alla sua compagna di sposarlo, condividendo il momento sui social. La proposta è avvenuta in un contesto privato, davanti alla presenza della coppia. La reazione della donna non è stata resa pubblica. La coppia ha già un figlio e ha costruito una famiglia negli anni successivi alla partecipazione al programma. Il post ha ricevuto numerosi commenti da parte dei follower.

Un ex protagonista di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione per una proposta di matrimonio che ha rapidamente fatto il giro del web. Dopo anni lontano dalle dinamiche del programma, il volto noto del trono classico ha condiviso sui social un momento molto personale insieme alla compagna, con cui ha costruito una famiglia. Il video pubblicato ha catturato l’attenzione dei fan, riaccendendo i riflettori su una figura che il pubblico ricorda bene e che oggi vive una fase completamente diversa della sua vita. Marco Ferri e l’esperienza a Uomini e Donne. Marco Ferri è diventato noto al pubblico partecipando a Uomini e Donne nel 2008, dove ha corteggiato le troniste Francesca Mari e Natalia Angelini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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