Nella classifica delle università pubblicata dal Censis, Pisa e Firenze sono scese di una posizione, mentre Padova mantiene il primo posto. In Italia, le immatricolazioni sono cresciute del 20 per cento negli ultimi dieci anni. La graduatoria è stata diffusa in un periodo importante per le future matricole, che stanno decidendo a quale ateneo iscriversi.

Pisa, 14 luglio 2026 – Pisa e Firenze che retrocedono entrambe di una posizione, mentre Padova resta salda in testa. E’ uscita la classifica delle università realizzata dal Censis, in quelle che sono settimane cruciali per tante matricole, che scelgono l’ateneo a cui iscriversi. La classifica resta un appuntamento fisso per l’orientamente di migliaia di studenti. Si tratta di un'articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Università, la classifica del Censis: scendono di una posizione Pisa e Firenze. Immatricolazioni in Italia, +20% in dieci anni

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