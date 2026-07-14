Un figlio d' arte per il Potenza ecco Matteo Manfredonia

Il Potenza ha annunciato l'acquisto di Matteo Manfredonia, centrocampista classe 2004. È figlio di un ex calciatore che ha militato tra gli anni Settanta e Ottanta in Lazio, Juventus e Roma. La società ha ufficializzato il trasferimento del giocatore, che arriva dalla categoria Under 19. Manfredonia si unisce alla rosa del club in Serie C.

Un figlio d'arte per il Potenza (serie C): la società lucana ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Matteo Manfredonia, classe 2004, figlio di Lionello, giocatore tra gli anni Settanta e Ottanta di Lazio, Juve e Roma. Manfredonia - che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 - è cresciuto "nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa, Imolese e Union Clodiense - è scritto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Potenza - si trasferisce all'Us Città di Pontedera nella stagione 202526. Nel corso della sua carriera, il nuovo centrocampista rossoblù ha collezionato 63 presenze, 1 rete e 1 assist nei professionisti, tra campionato e Coppa Italia di Serie C". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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