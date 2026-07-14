Arriva in libreria il 1° settembre Un diavolo muto. Storie da Gaza (Tunué), un graphic reportage scritto da Marco Rizzo e disegnato da un team eccezionale del fumetto italiano – Boban Pesov, Simona Binni, Lelio Bonaccorso, La Tram (Margherita Tramutoli), Cammamoro (Antonio Cammareri), Elena Mistrello, Claudio Stassi e Sualzo – con copertina firmata da Manuel Fior. Il volume nasce dalla collaborazione con EMERGENCY nell’ambito della campagna R1PUD1A, che invita a trasformare il ripudio della guerra in un impegno concreto e condiviso. Il libro sarà presentato in anteprima nazionale al Festival di EMERGENCY il 5 settembre a Reggio Emilia. Il... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Un diavolo muto. Storie da Gaza – Il graphic reportage di Marco Rizzo disegnato da otto importanti firme del fumetto arriva in libreria il 1° settembre per Tunué in collaborazione con EMERGENCY

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