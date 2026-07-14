Un anno dopo aver subito quattro ritiri consecutivi, Kimi Antonelli ha ottenuto il primo posto in gara a Spa. A quel tempo, il pilota aveva pianto dopo le difficoltà incontrate durante le corse. Ora, il giovane è tornato in pista come leader nel campionato. La sua crescita è stata accompagnata da un recupero di fiducia e risultati, dopo un periodo complicato che lo aveva visto molto deluso.

Vogliamo tutto e subito. La fatica ci costa. E fallire ci fa piangere. Pianse un anno fa anche Kimi Antonelli, sotto il cielo livido di Spa. Il ragazzo felice era diventato un bimbo spaventato. Il suo 2025 era cominciato con promesse di gloria, poi arrivarono i ritiri di Imola, Barcellona, Spielberg e Silverstone. Uno dietro l’altro, dura da sopportare. Dissero: tranquilli, è solo un rookie. In Belgio finì con l’eliminazione in Q1, diciottesimo. E giù lacrime: “Mi manca fiducia. Sinceramente, fatico a estrarre il massimo potenziale dalla macchina. È un momento difficile. Devo trovare la luce in fondo al tunnel. Devo cambiare il mio stile e sono costretto ad andare più piano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un anno fa piangeva dopo 4 ritiri di fila, ora torna a Spa da leader: dietro il boom di Kimi

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