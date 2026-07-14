Notizia in breve

Nella sessione estiva di calciomercato, diverse squadre hanno annunciato acquisti e cessioni. Sono stati ufficializzati trasferimenti di giocatori provenienti da club nazionali e internazionali. Alcuni club hanno completato operazioni di mercato nelle ultime ore, con conferme di nuovi ingaggi e partenze. La finestra di mercato resta aperta e si attendono ulteriori sviluppi nel corso della giornata. La redazione di Calcio News24 continua a monitorare le novità che emergono in tempo reale.