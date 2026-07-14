Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un giocatore è stato espulso durante una partita internazionale dopo aver ricevuto due cartellini gialli. La decisione è stata presa dall’arbitro al 70° minuto, portando la squadra in dieci uomini. La partita è proseguita senza ulteriori incidenti, con il team in inferiorità numerica fino al fischio finale. La federazione ha confermato la sanzione e il referto ufficiale è stato pubblicato subito dopo l’evento.

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