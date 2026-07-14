In aula a Busto Arsizio, la Procura ha chiesto l’ergastolo per l’ex marito accusato di aver ucciso la moglie con diverse coltellate. L’omicidio si è verificato il 16 aprile 2025 a Samarate. L’uomo ha confessato di aver colpito la donna, ma ha negato di aver voluto la sua morte. La sentenza è prevista nei prossimi giorni.

BUSTO ARSIZIO (Varese) Si avvia verso la sentenza il processo per il femminicidio di Teresa Stabile. Nell’aula della Corte d’Assise di Busto Arsizio, la Procura ha chiesto la condanna all’ ergastolo per Vincenzo Gerardi, l’ex marito reo confesso dell’ omicidio avvenuto il 16 aprile 2025 a Samarate. Per il pubblico ministero Ciro Caramore non ci sono dubbi: il delitto fu premeditato e l’imputato era pienamente capace di intendere e di volere. Determinante è stata la perizia psichiatrica super partes affidata alla dottoressa Stefania Zaroli. L’esperta ha escluso qualsiasi vizio di mente, spiegando che Gerardi era perfettamente lucido al momento del delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise la moglie a coltellate. La Procura chiede l’ergastolo: "Non volevo la sua morte"

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UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE POI CERCA DI FARLA FINITA: ENNESIMA TRAGEDIA FAMIGLIARE A BERGAMO

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