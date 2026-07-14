Tutto per la mia famiglia replica puntata 14 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – martedì 14 luglio – la soap turca Tutto per la mia famiglia. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 33 e 34 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. L’episodio si apre con una profonda spaccatura tra i fratelli Eren: Omer, dopo il furioso litigio con Kadir, si rifugia da Ayse, che gli regala una nuova divisa per la scuola. Orhan scopre che Sengul ha usato i risparmi di Kadir per comprare un televisore. Infuriato, decide che quella è l’ultima goccia e che vuole il divorzio. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 6 al 10 Luglio,Il fratelli Eren rischiano la vita dopo

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