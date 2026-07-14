Ogni estate si ripete lo stesso copione. C’è chi liquida Temptation Island come “ tv spazzatura “, chi giura di non averne mai visto una puntata e chi, puntualmente, finisce per conoscere nomi, falò e tradimenti meglio di chi ammette serenamente di guardarlo. Il paradosso è proprio questo: il programma viene spesso deriso, ma continua a monopolizzare conversazioni, social network e persino le chiacchiere al bar. Forse perché, al di là dell’etichetta di reality, racconta qualcosa che ci riguarda molto più da vicino di quanto siamo disposti ad ammettere. Perché Temptation Island piace così tanto?. Il successo del format non dipende soltanto da tentatori, falò o colpi di scena costruiti ad arte. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Tutti criticano Temptation Island, eppure tutti lo guardano: quando la tv spazzatura diventa irresistibile anche per gli snob

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