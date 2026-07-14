Tu si que vales 2026 anticipazioni quinta registrazione | un attore internazionale e altri Vip | Esclusiva

Oggi, 14 luglio 2026, negli studi televisivi di Roma è andata in scena una nuova puntata di Tu si que vales 2026. Secondo le anticipazioni sulla quinta registrazione dello show di Canale 5 condotto da Elisabetta Canalis con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, quali Vip vedremo scendere in studio per l’attesissima sfida di lip sync tra i giudici presenti e gli ospiti? Ad approdare nel programma, sotto l’occhio vigile di Belen Rodriguez, vi sarà un attore internazionale dal fascino irresistibile che dalla Turchia alla Spagna ha infranto numerosi cuori. Di chi stiamo parlando? Tu si que vales 2026: gli ospiti che si aggiungono al lungo elenco di Vip in studio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Anticipazioni Amici puntata 8 Febbraio ecco chi accederà al serale analisi e super ospiti

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