Trump perde anche l’ultimo ricorso | via libera al maxi risarcimento per Carroll

Un tribunale americano ha respinto l’ultimo ricorso di Donald Trump nel procedimento civile intentato da E. Jean Carroll. La giudice ha approvato il pagamento di un maxi risarcimento a favore della donna, confermando la decisione precedente. La causa, iniziata diversi anni fa, riguarda un procedimento civile in cui si è stabilito che Trump deve pagare l’indennizzo. Con questa decisione, si conclude la battaglia legale tra le parti.

Dopo una lunga battaglia giudiziaria durata anni, E. Jean Carroll potrà incassare il risarcimento riconosciutole dalla giustizia americana nel procedimento civile contro Donald Trump. Un giudice federale di New York ha infatti disposto lo sblocco degli oltre 5,6 milioni di dollari, interessi compresi, che il presidente degli Stati Uniti era stato condannato a versare dopo essere stato ritenuto responsabile di aggressione sessuale e diffamazione. La decisione arriva dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare il ricorso presentato dai legali di Trump, lasciando così definitivamente in vigore la sentenza emessa nel 2023 da una giuria federale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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