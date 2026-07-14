Trump | Iran tornato all’età della pietra

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli attacchi militari contro l’Iran hanno riportato il paese “all’età della pietra”. Trump ha dichiarato che le operazioni hanno drasticamente ridotto le capacità militari di Teheran. Le sue dichiarazioni si riferiscono a una serie di attacchi condotti dagli Stati Uniti, che, secondo lui, hanno indebolito la potenza militare iraniana. Non sono stati forniti dettagli specifici sui danni o sulle operazioni militari coinvolte.

“I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all’età della pietra”. Con queste parole, già usate in passato, il presidente americano Donald Trump ha sostenuto che l’offensiva militare statunitense contro l’Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. Secondo il tycoon, dall’inizio della guerra lo scorso 28 febbraio, le forze Usa hanno distrutto 159 imbarcazioni, circa 200 aerei, i sistemi radar, le difese antiaeree e l’84% della capacità di produzione di armamenti. Per questo, ha concluso Trump, l’Iran èi “molto diverso” rispetto a quattro mesi fa: “non potrà più fare il bullo del Medio Oriente”. “Voglio essere rimborsato perché stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trump: Riporteremo l'Iran all'età della pietra

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