Un escursionista disperso nelle montagne del Nord Italia è stato trovato senza vita in un’area difficile da raggiungere. Le ricerche, che sono durate diverse ore, sono terminate con il ritrovamento dell’uomo in condizioni critiche. I soccorritori hanno annunciato la conclusione delle operazioni senza riuscire a salvarlo. La zona in cui è stato ritrovato è particolarmente impervia e difficile da percorrere. Le autorità hanno confermato la notizia senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un escursionista disperso sulle montagne del Nord Italia. Dopo ore di lavoro da parte dei soccorritori, l’uomo è stato ritrovato privo di vita in un’area particolarmente impervia. La mobilitazione ha coinvolto decine di operatori e mezzi di soccorso, impegnati a battere sentieri e versanti montani dopo le prime segnalazioni arrivate nella giornata precedente. La vittima è un 74enne di Conegliano, in provincia di Treviso, il cui corpo è stato rinvenuto sulle Dolomiti Bellunesi, nella zona compresa tra Col di Roanza e Ponte Mariano, nei pressi di Belluno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo un vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortot al Bus del Buson, un itinerario poco frequentato e caratterizzato da tratti particolarmente difficili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Trovato così”. Scomparso nel nulla in Italia, l’annuncio dei ricercatori in questi minuti

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