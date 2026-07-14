Il maratoneta Giacomo Leone, testimonial della manifestazione Trail Running dei Laghi Fortorini, ha affermato che gli atleti stanno diventando sempre più protagonisti del territorio. La competizione ha visto la vittoria di Raffaele Petrillo e Lara Matrone.

Il maratoneta Giacomo Leone, testimonial della manifestazione Trail Running dei Laghi Fortorini: “Gli atleti sempre più protagonisti del territorio”. Sono stati Raffaele Petrillo (Podisti Alto Sannio) con il tempo di 44’20” e Lara Matrone (Team Vesuvius) con il tempo di 59’35” i vincitori della seconda edizione del Trail Running dei Laghi Fortorini. La manifestazione, che si è svolta su un percorso di 11km con oltre duecento partecipanti anche da altre regioni del sud Italia, ha visto la partenza dal lago Mignatta di San Giorgio la Molara, attraversando i comuni di Molinara, San Marco dei Cavoti e Montefalcone di Val Fortore, fino all’arrivo di Foiano di Val Fortore, dopo il passaggio sul lago San Giovanni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trail Running dei Laghi Fortorini, trionfo di Raffaele Petrillo e Lara Matrone

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