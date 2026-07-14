Tra scetticismo e pessimismo le parole di Carnevali i tifosi del web contro quelli dello stadio | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Durante il raduno alla Continassa, le dichiarazioni di Carnevali hanno suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi online e quelli presenti allo stadio. La Juventus ha avviato ufficialmente la nuova stagione, ma l’atmosfera rimane tesa, alimentata anche dai commenti pubblici e dai dibattiti tra i supporter. Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno commentato le ultime dichiarazioni, evidenziando il clima di scetticismo e pessimismo che circonda il club in questo momento.

di Paolo Rossi Paolo Rossi e Francesco Calabrò fanno il punto sul raduno alla Continassa e sulle ultime dichiarazioni di Carnevali. La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata, ma intorno all’ambiente bianconero l’atmosfera è già caldissima. Nell’ultima, imperdibile puntata di “Primo Tempo”, i nostri Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno analizzato a fondo il momento della squadra, divisa in queste ore tra il campo e i forti rumors di calciomercato. Al centro del dibattito c’è il clima che si respira attorno alla Continassa, dove ieri il gruppo si è ritrovato per i primi test di rito e le prime galoppate sotto il sole, in attesa che rientrino via via tutti i nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Tra scetticismo e pessimismo, le parole di CARNEVALI, i tifosi del web vs. quelli dello stadio

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