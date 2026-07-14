Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, percorsa tra Aurillac e Le Lioran di 166 chilometri. Il corridore sloveno ha concluso la frazione in testa, consolidando la sua posizione nella corsa. La vittoria segue altre tappe vinte da Pogacar durante questa edizione. La gara è proseguita con i ciclisti che affrontano le successive tappe previste nel percorso.

Al Tour de France 2026 è sempre più dominio di Tadej Pogacar. Il solito implacabile corridore sloveno ha dominato e vinto anche la decima tappa, la Aurillac-Le Lioran di 166.6 chilometri, e consolida sempre di più la sua maglia gialla di leader della corsa. La decima tappa. Dopo aver controllato la corsa con la sua squadra, il campione del Mondo rompe gli indugi nel finale. A un chilometro dalla vetta dell’ultima salita sul Col de Pertus, a circa 15 chilometri dal traguardo, Pogacar con un attacco bruciante saluta tutti e se ne va, proprio nel momento in cui l’ultimo gregario di Jonas Vingegaard, Davide Piganzoli del Team Visma Lease a Bike, stava provando a fare il ritmo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tour de France 2026, Pogacar si impone nella decima tappa

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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