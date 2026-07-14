Ticket d’accesso a Venezia nel 2026 già incassati quasi 5 milioni Arriva l’ok della Cgil | Ma serve trasparenza su come li spendete

A due settimane dalla fine della sperimentazione, i ricavi del ticket d’ingresso a Venezia nel 2026 hanno raggiunto quasi cinque milioni di euro. Sono state effettuate oltre 600 mila prenotazioni, superando già gli incassi dell’anno precedente. La Cgil ha approvato il sistema, ma ha richiesto maggiore trasparenza sull’utilizzo delle entrate.

Quasi cinque milioni di euro già incassati, oltre 600 mila prenotazioni e mancano ancora due settimane prima della fine della sperimentazione 2026. Ad oggi gli incassi dell’anno scorso sono già stati superati, e a Ca’ Farsetti arriva anche l’ok al ticket da parte della Cgil. Non c’è più la richiesta di cancellazione: è in vigore da tre anni ed è fonte di introiti certi per l’amministrazione e il sindacato passa dalla richiesta di cancellazione della gabella a quella della massima trasparenza per come si usano i soldi incamerati. Dal punto di vista politico è una svolta interessante: il sindacato interrompe la catena di trasmissione col Pd (che ha sempre chiesto invece di cancellare il ticket) e prende atto che la tassa c’è e che i milioni vengono dirottati per calmierare la Tari ai cittadini. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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RIPARTE IL CONTRIBUTO DACCESSO, AVA: «DOVREBBE ESSERCI TUTTO LANNO» | 02/04/2026

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