Tetto alle spese e agli stipendi del calciatori | la serie C inserisce il salary cap

Notizia in breve

Da inizio mese, la serie C ha adottato un limite massimo alle spese e agli stipendi dei calciatori. La norma stabilisce un salary cap per le squadre, con l’obiettivo di contenere i costi e prevenire crisi finanziarie. Questa misura mira a garantire maggiore stabilità economica nel campionato, che negli ultimi anni ha affrontato numerosi problemi, tra cui esclusioni e penalizzazioni.