Tetto alle spese e agli stipendi del calciatori | la serie C inserisce il salary cap

Da corrieretoscano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da inizio mese, la serie C ha adottato un limite massimo alle spese e agli stipendi dei calciatori. La norma stabilisce un salary cap per le squadre, con l’obiettivo di contenere i costi e prevenire crisi finanziarie. Questa misura mira a garantire maggiore stabilità economica nel campionato, che negli ultimi anni ha affrontato numerosi problemi, tra cui esclusioni e penalizzazioni.

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LIVORNO – Se ne parla poco, ma all’inizio di questo mese è entrata in vigore un norma destinata a cambiare il variegato mondo della serie C, ormai da anni angustiato dai problemi economici, come ben raccontano, ad esempio, l’esclusione dal campionato, in corso d’opera, del Rimini ed i tanti punti di penalizzazione inflitti durante la stagione. Situazioni che vanno, ovviamente, anche ad influire sui risultati del campo, che invece dovrebbero essere sacri ed inviolabili. Il riferimento è all’introduzione del Salary Cap, fortemente voluto dal presidente della Lega Pro Matteo Marani. Una norma adesso vincolante, dopo la sperimentazione andata in scena nella passata stagione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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