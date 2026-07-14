Terremoto Venezuela la testimonianza di un soccorritore | Troppi cadaveri obitori all’aria aperta

Un soccorritore ha riferito di aver percepito un forte odore di morte durante i soccorsi dopo il terremoto in Venezuela. Ha raccontato di aver visto numerosi cadaveri e obitori all’aperto, a causa della saturazione degli spazi funerari. La testimonianza evidenzia la gravità della situazione e l’impatto emotivo degli interventi. Il soccorritore, ancora scosso, riceve supporto psicologico per affrontare l’esperienza vissuta.

“Una delle cose che mi ha colpito di più in quei momenti è stato l’odore di morte “. Santiago, nome di fantasia, è ancora scosso ed è per questo seguito da uno psicologo. Fa parte della Protección Civil del Venezuela ed era tra chi ha prestato i primi soccorsi subito dopo quel 24 giugno in cui un terremoto ha devastato l’aera nord del Paese latino-americano tra la capitale Caracas e lo stato di La Guaira. Sono oltre 4.500 i morti secondo il bilancio ufficiale. Santiago racconta a fatica l’eccezionale quantità di cadaveri da gestire, i ritardi nei soccorsi, la gestione dell’esercito delle operazioni che a volte diventa un ostacolo per i soccorritori stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Terremoto Venezuela, la testimonianza di un soccorritore: Troppi cadaveri, obitori allaria aperta

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