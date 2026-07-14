temptation island raddoppia

Temptation Island 2026 sarà trasmesso in due serate consecutive la prossima settimana, includendo la quinta e la sesta puntata della quattordicesima edizione. La decisione di raddoppiare gli appuntamenti è stata comunicata dall’emittente, che ha programmato due serate di seguito per questa stagione. La trasmissione, in onda su Canale 5, proseguirà con le puntate previste secondo il palinsesto regolare.

Appuntamento extra per Temptation Island 2026. La prossima settimana, il reality estivo di Canale 5 andrà infatti in onda per due serate, con la quinta e sesta puntata della quattordicesima edizione. Oltre all’appuntamento previsto di lunedì 20 luglio, le avventure delle cinque coppie ancora in gioco all’interno del villaggio calabrese verranno trasmesse, sempre in prime time, anche mercoledì 22 luglio. In questo modo, Canale 5 si assicura due serate ravvicinate dai grandi ascolti; l’edizione in corso ha totalizzato finora una media di quasi 3,8 milioni di spettatori e il 29.2% di share nei primi quattro appuntamenti trasmessi. Temptation Island 2026 andrà avanti fino a fine luglio; le puntate in totale saranno otto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian

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