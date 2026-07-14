Temptation Island | perché il pubblico invocava Gianni Sperti sui social?

Durante un episodio di Temptation Island, il conduttore ha chiesto a una delle partecipanti di mostrare il telefono per verificare le chat con un altro partecipante. La scena ha ricordato ai fan le verifiche fatte in passato da Gianni Sperti durante Uomini e Donne. Molti spettatori sui social hanno invocato Sperti, noto per le sue analisi e controlli in trasmissione, in relazione a questa scena.

Durante il falò di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha chiesto a Giada di mostrare il telefono per verificare le chat con Rosario. Una scena che ha ricordato ai fan i celebri controlli di Gianni Sperti a Uomini e Donne. Quello che doveva essere uno dei momenti più esplosivi della quarta puntata di Temptation Island si è trasformato in un confronto che ha lasciato molti telespettatori con l'amaro in bocca. Al centro della scena il falò tra Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la tentatrice Giada Alessandrini, chiamata a fare chiarezza sul rapporto avuto con il fidanzato prima dell'ingresso nel villaggio. A catturare l'attenzione del pubblico, però, non sono state tanto le chat quanto il modo in cui sono state controllate, tanto da far spuntare sui social un paragone con Gianni Sperti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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