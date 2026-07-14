Nella quarta puntata di Temptation Island, Alessandra Ciociola decide di lasciare il falò da sola, dopo aver avuto un confronto con Rosario Monetti e la tentatrice Giada Alessandrini. Durante il confronto, si sono discusse le chat scambiate prima del programma, e Alessandra ha espresso di aver sofferto molte volte per il comportamento di Rosario. Alla fine, la 26enne ha scelto di abbandonare il confronto senza proseguire.

Nella quarta puntata il confronto tra Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la tentatrice Giada Alessandrini si accende sulle chat scambiate prima del programma, ma alla fine la 26enne sceglie di andare via da sola La quarta puntata di Temptation Island si apre con uno dei momenti più tesi d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Alessandra chiude con Rosario al falò a tre con Giada: "Non sai quante volte mi hai fatto stare male"

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Temptation Island, colpo di scena al falò: arriva anche la tentatrice Giada

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