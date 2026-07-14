Andrea, 28 anni, lavora come imprenditore nel settore della ristorazione. È tra i partecipanti di Temptation Island 2026, insieme alla fidanzata Iris De Lorenzis. La coppia, insieme da tre anni, ha attirato l’attenzione per alcune tensioni emerse prima dell’ingresso nel reality. Andrea ha un profilo Instagram seguito da circa 10 mila utenti.

Andrea è uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2026, dove partecipa insieme alla fidanzata Iris De Lorenzis. La loro relazione, lunga tre anni, è finita al centro dell’attenzione per alcune dinamiche emerse già prima dell’ingresso nel reality. Tra accuse, dubbi e tensioni, il suo nome è diventato tra i più cercati, anche per conoscere meglio età, lavoro e vita privata del fidanzato. Chi è Andrea Petraroli di Temptation Island 14. Andrea Petraroli è uno dei fidanzati di questa edizione del reality Mediaset, arrivato nel programma insieme a Iris De Lorenzis per mettere alla prova una relazione già in crisi. La coppia, insieme da tre anni, ha deciso di partecipare al reality per chiarire i problemi che si trascinano da tempo, con l’obiettivo di capire se esistono ancora le basi per continuare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è Andrea: cognome, età, che lavoro fa e Instagram

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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