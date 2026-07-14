Temptation Island 2026 chi è Andrea | cognome età che lavoro fa e Instagram

Andrea, 29 anni, lavora come manager in un’azienda di moda. È uno dei partecipanti di Temptation Island 2026, in coppia con la fidanzata Iris De Lorenzis. La loro relazione, durata tre anni, ha attirato l’attenzione per alcune tensioni già evidenti prima dell’inizio del programma. Andrea ha un profilo Instagram con circa 15.000 follower, dove condivide scatti legati alla vita quotidiana e al lavoro.

Andrea è uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2026, dove partecipa insieme alla fidanzata Iris De Lorenzis. La loro relazione, lunga tre anni, è finita al centro dell’attenzione per alcune dinamiche emerse già prima dell’ingresso nel reality. Tra accuse, dubbi e tensioni, il suo nome è diventato tra i più cercati, anche per conoscere meglio età, lavoro e vita privata del fidanzato. Chi è Andrea Petraroli di Temptation Island 14. Andrea Petraroli è uno dei fidanzati di questa edizione del reality Mediaset, arrivato nel programma insieme a Iris De Lorenzis per mettere alla prova una relazione già in crisi. La coppia, insieme da tre anni, ha deciso di partecipare al reality per chiarire i problemi che si trascinano da tempo, con l’obiettivo di capire se esistono ancora le basi per continuare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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