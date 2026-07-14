Durante la quarta puntata di Temptation Island trasmessa il 13 luglio, si è visto un falò in cui Alessandra, Rosario e Giada hanno mostrato i loro telefoni. Sono state anche svelate due coppie considerate fantasma, che finora non erano state identificate ufficialmente nel programma.

Milano, 14 luglio 2026 – Alto, anche se stavolta non altissimo, tasso di trash nella quarta puntata di Temptation Island 2026 andata in onda lunedì 13 luglio. Le prossime puntate. Settimana prossima doppio appuntamento con Temptation Island: lunedì 20 luglio e mercoledì 22, entrambe le puntate in Prima serata su Canale 5. Il falò di confronto a tre con la tentratrice. Alessandra e Rosario si erano già seduti sul tronco della vendetta alla fine della passata puntata, ma questa volta ecco l’attesissima special guest: la single Giada. E qui il confronto diventa gustosissimo. “La verità è che ci siamo conosciuti in un locale tre anni fa a Milano, l’ultima volta che l’ho visto è stato in un centro commerciale per caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Temptation Island 13 luglio: il falò col telefono di Alessandra, Rosario e la single Giada. Finalmente svelate le due coppie fantasma

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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