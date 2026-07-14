Caporaso ha dichiarato che Telesia for Peoples è tra gli eventi più rilevanti del Sannio. La manifestazione si svolge a Telese Terme, con una partecipazione significativa e un’ampia risonanza nella zona. La città si definisce felice di ospitare l’evento, che coinvolge diverse comunità e attrazioni culturali. La manifestazione si distingue per il suo impatto sul territorio e per la presenza di iniziative di richiamo pubblico.

Per Telese Terme è un autentico privilegio essere la città che ospita questo evento. Non si tratta soltanto di una manifestazione di grande richiamo, ma di un’occasione che porta nella nostra comunità personalità di primo piano del mondo delle istituzioni, dello sport, dell’informazione, dell’impresa, della cultura, contribuendo, in questo modo, a promuovere l’immagine della città ben oltre i confini provinciali e regionali. L’edizione di quest’anno ha assunto un significato ancora più intenso perché dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”. La testimonianza dei genitori di Domenico ha emozionato tutti i presenti e ci ha ricordato come dietro ogni iniziativa di solidarietà ci siano persone e storie che meritano sostegno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, Caporaso: “Telesia for Peoples è tra gli eventi più importanti del Sannio”

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