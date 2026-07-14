TAU In segno d’amore | Baglioni torna a San Francesco in un libro scritto a quattro mani con Michele Caccamo

Claudio Baglioni e Michele Caccamo hanno scritto un libro intitolato “TAU. In segno d’amore”, pubblicato il 15 settembre 2026. Il volume è un dialogo poetico che celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La pubblicazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile nelle librerie a partire dalla data indicata.

Claudio Baglioni scrittore a quattro mani con Michele Caccamo. Il cantautore scrive un dialogo poetico a 800 anni dalla morte di San Francesco. Dal 15 settembre 2026 arriva in libreria “TAU. In segno d’amore”, edito Castelvecchi Editore. Un’edizione speciale in 3.000 copie numerate, è già in preorder dal 15 luglio 2026. Questo lavoro non è un caso. È un ritorno di Baglioni ad un Santo le cui parole, ha cantato già più volte, riproponendo Fratello Sole e Sorella Luna in varie occasioni. Ma “TAU” non è agiografia. È un’invenzione poetica e morale in otto notti, ispirato alla lettera aramaica con cui Francesco indicava gli ultimi, il saio, la croce e la semplicità insieme. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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